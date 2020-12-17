"Донбас" і "Кременчук" здобули розгромні перемоги в УХЛ

У середу, 16 грудня, "Кременчук" здобув розгромну перемогу на "Крижаними Вовками" і перервав триматчеву серію поразок в УХЛ Паріматч.

Чинний чемпіон України з самого початку першого періоду кинувся в атаку і зумів відкрити рахунок вже на четвертій хвилині зусиллями Дубініна. Ще через стільки ж часу хокеїст господарів оформив дубль і подвоїв перевагу своєї команди, а в другій половині двадцятихвилинки Пукс забив третю шайбу у ворота гостей.

Другий період пройшов за схожим сценарієм і закінчився з таким же рахунком. "Вовки" не змогли нічим відповісти на точні кидки Толстушкіна, Денискина і Григоряна. Тільки в заключному відрізку поєдинку гості спромоглися на гол престижу. Павлов все ж зумів пробити Новицького, не давши йому провести "сухий" матч.

"Кременчук" – "Крижані Вовки" 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

Шайби: 1:0 Дубінін (Денискин), 4:12; 2:0 Дубінін (Коробов, Денискин), 8:16; 3:0 Пукс (Савицький, Тютченко), 14:35; 4:0 Толстушко (Орлов), 30:16; 5:0 Денискин (Хрішпенц, Коробов), 35:38; 6:0 Григорян, 36:04; 6:1 Павлов (Андрющенко, Черемнов), 53:02;

"Кременчук": Новицький (Гордюшин); Яковлєв – Варава, Хрішпенц – Григорян, Горлушко – Бойових, Грицьких – Толстушко; Коробов – Дубінін – Денискин, Кисельов (К) – Серанов – Орлов, Савицький – Пукс (А) – Тютченко, Савченко – Гриценко (А) – Ворона.

"Крижані Вовки": Макаренко (Стельмах – з 8:16); Жигалов (К) – Фолтін, Павлов – Карпов, Лучніков – Сисоєв; Шабанов – Сурін – Панков (А), Кіча – Калиничев – Анкудинов, Черемнов – Борисов – Хеффернан, – Андрющенко.

У другому матчі ігрового дня "Донбас" не залишив шансів "Дніпру", розгромивши черкащан на їхньому ж майданчику.

Перший період пройшов у рівній боротьбі. Господарі гідно відповідали на небезпечні випади віцечемпіонів України та не давали їм вийти вперед. Переломний момент поєдинку стався в другій двадцятихвилинці, коли гостям вдалося забити три шайби з 29-ї по 36-ту хвилину зустрічі.

Рахунок відкрив Буценко з передачі Ляльки, подвоїв перевагу "Донбасу" Кобелєв, а потім Бірюков завершив комбінацію своїх партнерів по команді. Після цього "Дніпро" насів на ворота Трифонова, але так і не зумів отримати з цього якісь дивіденди, а ось гості своїми шансами скористалися. Спочатку Разумов вчетверте засмутив голкіпера господарів Хомутова, а за шість хвилин до закінчення зустрічі Лялька засвітив своє ім'я на табло та встановив остаточний рахунок – 5:0 на користь "Донбасу".

"Дніпро" –– "Донбас" 0:5 (0:0,0:3,0:2)

Шайби: 0:1 – Буценко (Лялька), 28:23; 0:2 – Кобелєв (Бірюков – Сигарьов), 30:05; 0:3 – Бірюков (Сигарьов - Лялька), 35:13, 0:4 – Разумов (Шишлянніков), 49:05; 0:5 – Лялька (Буценко – Разумов), 54:11;

"Дніпро": Хомутов (Петров); Дорофєєв – Ратушний, Бєлоусов – Декало, Афанасьєв (К) – Матусевич, – Швецов – Гасніков (А) – Вишняков, Панасенко – Воробйов – Каракулько, Целогородцев (А) – Чернишенко – Тимченко, Янишевський – Брага – Ніконов.

"Донбас": Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) – Тунхузін, Кожевников – Кобелєв, Григор'єв – Колесніковс, – Пересунько – Туркін (А) – Монс, Шишлянніков – Бірюков – Сигарьов, Лялька (А) – Буценко – Разумов, Мілєхін – Карамнов – Костиков.