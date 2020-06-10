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10 червня • оновлено в 11:00
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До чемпіона світу з Росії Максима Сушинського прийшла з обшуком поліція

3.5т
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Економічна поліція обшукала автосалон "Авангард", який є офіційним дилером "Mercedes" в Санкт-Петербурзі і належить чемпіону світу з хоккею 2008 року Максиму Сушинському.

Як повідомляє видання "Фонтанка", його підозрюють у незаконній банківській діяльності, зокрема в переведенні в готівку грошей. Всього обшуки пройшли за 30 адресами. Поліцейські також приїхали до Сушинського додому, але не застали його на місці.

Максим Сушинський

Максим Сушинський

Sportbox

Слідство вважає, що автосалони Санкт-Петербурга проводили готівку покупців як безготівку, а потім за відсоток віддавали їх тим, хто займається переведенням коштів у готівку.

Сушинський виступав за збірну Росії з 1999 по 2010 рік. У 2008-му він став чемпіоном світу в її складі, а в 2004-му виграв чемпіонат Росії разом з "Авангардом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпера збірної Росії Марінато Гільєрме "розвели" на велику суму грошей.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
збірна Росії з хокею
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