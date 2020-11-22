"Дніпро" завдяки ударному першому періоду обіграв "Крижаних Вовків"

21 листопада в Броварах відбувся стартовий поєдинок десятого туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч між "Крижаними Вовками" й херсонським "Дніпром".

Якщо минула очна зустріч між цими клубами завершилася мінімальною перемогою "щук", то цього разу вони вирішили довести рахунок до більш впевненого. Тож ще до екватора першого періоду господарі майданчика "горіли" 0:3 і були змушені відіграватися. Шайби на свій рахунок за перші 20 хвилин зустрічі записали Каракулько, Вишняков і Дорофєєв.

На відміну від першого періоду, у другому "Крижані Вовки" змогли показати зуби. Під час наступних 20 хвилин зустрічі команди двічі обмінялися закинутими шайбами. Спочатку на гол від Воробйова результативно відповів Сурін, а під завісу періоду на шайбу від Гаснікова через 40 секунд кияни відповіли голом Панкова.

В останньому відрізку зустрічі "Крижані Вовки" змогли відіграти ще одну шайбу зусиллями Кирила Фроленка, але на більше у киян не вистачило сил. Зі свого боку, "щуки" в третьому періоді так і не змогли прошити Стельмаха, і матч завершився з рахунком 5:3 на користь гостей.

"Крижані Вовки" – "Дніпро" 5:3 (0:3, 2:2, 1:0)

Шайби: 0:1 Каракулько (Зайцев, Крисанов), 4:37; 0:2 Вишняков (Макаров, Воробйов, більш.), 5:13; 0:3 Дорофєєв (Декало, Зайцев), 6:32; 0:4 Воробйов (Афанасьєв, Гасніков, більш.), 21:32; 1:4 Сурін (Панков), 27:30; 1:5 Гасніков (Афанасьєв, Воробйов), 38:48; 2:5 Панков (Черемнов, Сурін), 39:24; 3:5 Фроленко (Шабанов, Шапіро), 47:56.

Крижані Вовки: Макаренко (Стельмах); Жигалов - Моксунен, Фолтін - Лучніков, Неверов (А) - Фроленко, Карпов - Сисоєв; Кіча - Сурін - Панков (А), Шабанов (К) - Шапіро - Маландін, Абаджян - Андрющенко - Черемнов, Булах - Борисов - Болотін.

Дніпро: Петров (Гурко); Дорофєєв - Декало, Афанасьєв (А) - Макарів (К), Ратушний - Матусевич; Швецов - Крисанов - Зайцев, Воробйов - Гасніков - Вишняков, Брага - Чернишенко - Каракулько, Панасенко - Ганута.