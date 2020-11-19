"Дніпро" на виїзді розгромив "Білий Барс"

19 листопада, в Білій Церкві відбувся черговий поєдинок 9-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч між місцевим "Білим Барсом" і херсонським "Дніпром".

Матч команди розпочали досить обережно, і фактично весь перший період провели без особливо небезпечних моментів біля воріт Полгородніка і Петрова. Першу шайбу вболівальники побачили лише на екваторі першої двадцятихвиланці, коли Макаров своїм фірмовим потужним кидком від синьої лінії прошив голкіпера "барсів" і відкрив рахунок в матчі.

Після пропущеної шайби "Білий Барс" помітно пожвавився і став активніше діяти в зоні противника. І здавалося, що перша ж більшість залишиться за білоцерківців, але вони сильно захопилися атакою і знову пропустили - гол у меншості на свій рахунок записав Каракулько.

Другий період "щуки" знову почали з закинутої шайби - на цей раз голом відзначився Швецов. І тільки після третього пропущеного гола білоцерківці смоли відіграти одну шайбу - Ружніков прошив Петрова, відкривши рахунок для своєї команди.

Однак, закинута шайба не допомогла "барсам" зібратися і в другій половині періоду "Дніпро" ще 4 рази зміг прошити Кучера, який замінив Полгородніка. Голи собі в актив записали Дорофєєв, Гасніков, Крисанов і Макаров. У свою чергу, "барси" змогли тільки ще раз розписатися у воротах Петрова - відзначився юний Койда.

У заключному відрізку зустрічі херсонці трохи зменшили результативні обороти, але все ж довели рахунок до розгромного. До фінальної сирени підопічні Підгурського ще раз відзначилися у воротах супротивника, встановивши остаточний рахунок 2:8 на табло. "Білий Барс", в свою чергу, так і не зміг ще раз прошити Петрова.

"Білий Барс" - "Дніпро" 2:8 (0:2, 2:5, 0:1)

Шайби: 0:1 Макаров (Вишняков, Воробйов), 10:30; 0:2 Каракулько (Матусевич, Декало, менш.), 14:47; 0:3 Швецов (Зайцев), 22:37; 1:3 Ружніков (Койда), 27:02; 1:4 Дорофєєв (Декало, Зайцев), 29:04; 1:5 Гасніков (Воробйов, Брага); 34:00; 1:6 Крисанов (Зайцев, Вишняков), 35:30; 2:6 Койда (Петрошенко, Будько), 38:26; 2:7 Макаров (Декало, Каракулько), 39:24; 2:8 Крисанов (Швецов, Дорофєєв, більш.), 47:13;

Білий Барс: Полгороднік (Кучер); Логачов - Грицюк, Гребеник (К) - Кравець, Будько - Ядловський (А), Кисельов; Благий (А) - Ружніков - Бородай, Грабовецький - Даниленко - Мороз, Койда - Петрошенко - Лісників, Резюк - Трошкін - Резюк.

Дніпро: Петров (Гурко); Дорофєєв - Декало, Афанасьєв (А) - Макарів (К), Ратушний - Матусевич; Швецов - Крисанов - Зайцев, Воробйов - Гасніков - Вишняков, Брага - Чернишенко - Каракулько, Ганута - Панасенко