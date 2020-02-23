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23 лютого • оновлено в 12:38
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Диво в НХЛ: півматчу в воротах грав заливальник льоду і допоміг команді перемогти

3.4т
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У Національній хокейній лізі в матчі "Кароліна" - "Торонто" стався унікальний випадок. У "Ліфс" травмувалися обидва голкіпера, і за правилами НХЛ місце в воротах зайняв екстрений голкіпер.

Дейв Ейрс

Дейв Ейрс

Ця позиція не закріплена за будь-якою командою – екстрений воротар грає за тих, у кого вилетіли свої воротарі.

Воротарем на годину для "Кароліни" став Дейв Ейрс – він працює водієм лiдозаливної машини перед матчами фарм-клубу "Торонто". Ейрс на момент дебюту було 42 роки, останній раз він грав в аматорській лізі в 2015-му.

15 років тому він переніс трансплантацію нирки, і думав, що більше ніколи не зіграє в хокей, а в ніч на 23 лютого став першою зіркою матчу в кращій хокейній лізі світу.

Ейрс швидко пропустив два голи, але в третьому періоді він освоївся і відбив 7 кидків з 7. Польові гравці "Кароліни" зробили все, щоб взяти два очка і допомогли Ейрс увійти в історію. Матч завершився перемогою 6:3.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
НХЛ
Місце
США
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