У Національній хокейній лізі в матчі "Кароліна" - "Торонто" стався унікальний випадок. У "Ліфс" травмувалися обидва голкіпера, і за правилами НХЛ місце в воротах зайняв екстрений голкіпер.

Ця позиція не закріплена за будь-якою командою – екстрений воротар грає за тих, у кого вилетіли свої воротарі.

Воротарем на годину для "Кароліни" став Дейв Ейрс – він працює водієм лiдозаливної машини перед матчами фарм-клубу "Торонто". Ейрс на момент дебюту було 42 роки, останній раз він грав в аматорській лізі в 2015-му.

15 років тому він переніс трансплантацію нирки, і думав, що більше ніколи не зіграє в хокей, а в ніч на 23 лютого став першою зіркою матчу в кращій хокейній лізі світу.

Ейрс швидко пропустив два голи, але в третьому періоді він освоївся і відбив 7 кидків з 7. Польові гравці "Кароліни" зробили все, щоб взяти два очка і допомогли Ейрс увійти в історію. Матч завершився перемогою 6:3.

