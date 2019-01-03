МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Хокей

''Дивні події'': зірка НХЛ висловився про вибух у Магнітогорську

2.2тЧитати матеріал російською

Центральний нападник клубу НХЛ "Піттсбург Пінгвінз" Євген Малкін прокоментував жахливі події в рідному Магнітогорську. 31 грудня в одному з під'їздів багатоповерхівки прогримів потужний вибух.

Російський хокеїст дуже стурбований тим, що трапилося, незважаючи на те, що в момент інциденту перебував далеко від дому.

"Дивні події взагалі там відбуваються, якась машина вибухнула, стрілянину було чути. Багато інформації будь-якої, хтось каже, що теракт, хтось, що газова труба вибухнула, поки незрозуміло нічого, але це велике горе, звісно", - цитує спортсмена Спорт-Експрес.

Вибух у Магнітогорську

Вибух у Магнітогорську

Вибух у Магнітогорську

Вибух у Магнітогорську

Вибух у Магнітогорську

Вибух у Магнітогорську

Новини
''Те, що там відбувається'': Усик розповів про поїздку на Донбас

При цьому Малкін зізнався, що ніхто з його знайомих не постраждав.

"Я жив у дитинстві в 141-му будинку, а обрушився 165-й... Буквально двадцять будинків різниця. Нікого особисто начебто не знав. Мені важко сказати, я навіть список прізвищ, фотографій не бачив, хто пішов... Не так багато інформації надають. Друзі скидають відео, кажуть, дуже повільно розкопують, мало не вручну. Бояться, щоб будинок далі не зруйнувався", - розповів про рятувальну операцію хокеїст.

Вибух у Магнітогорську

Вибух у Магнітогорську

Вибух у Магнітогорську

Вибух у Магнітогорську

Вибух у Магнітогорську

Вибух у Магнітогорську

У знак підтримки Малкін наніс на свої ковзани написи "Магнітогорськ, ми з тобою" і "Магнітогорськ, ти в наших серцях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські рятувальники витягли 39 тіл при розбиранні завалів житлового будинку в Магнітогорську. Серед них - 6 дітей. За словами рятувальників, під уламками більше нікого немає.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
НХЛ
Особа
Євген Малкін
Місце
РосіяМагнітогорськ
Теги
вибухНовини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги