''Дивні події'': зірка НХЛ висловився про вибух у Магнітогорську

Центральний нападник клубу НХЛ "Піттсбург Пінгвінз" Євген Малкін прокоментував жахливі події в рідному Магнітогорську. 31 грудня в одному з під'їздів багатоповерхівки прогримів потужний вибух.

Російський хокеїст дуже стурбований тим, що трапилося, незважаючи на те, що в момент інциденту перебував далеко від дому.

"Дивні події взагалі там відбуваються, якась машина вибухнула, стрілянину було чути. Багато інформації будь-якої, хтось каже, що теракт, хтось, що газова труба вибухнула, поки незрозуміло нічого, але це велике горе, звісно", - цитує спортсмена Спорт-Експрес.

При цьому Малкін зізнався, що ніхто з його знайомих не постраждав.

"Я жив у дитинстві в 141-му будинку, а обрушився 165-й... Буквально двадцять будинків різниця. Нікого особисто начебто не знав. Мені важко сказати, я навіть список прізвищ, фотографій не бачив, хто пішов... Не так багато інформації надають. Друзі скидають відео, кажуть, дуже повільно розкопують, мало не вручну. Бояться, щоб будинок далі не зруйнувався", - розповів про рятувальну операцію хокеїст.

У знак підтримки Малкін наніс на свої ковзани написи "Магнітогорськ, ми з тобою" і "Магнітогорськ, ти в наших серцях".

Tonight, Evgeni Malkin's skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.



The rough translation on each skate is "Magnitogorsk we are with you" and "Magnitogorsk you are in my heart". pic.twitter.com/abojfJprvM