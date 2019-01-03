''Дивні події'': зірка НХЛ висловився про вибух у Магнітогорську

Центральний нападник клубу НХЛ "Піттсбург Пінгвінз" Євген Малкін прокоментував жахливі події в рідному Магнітогорську. 31 грудня в одному з під'їздів багатоповерхівки прогримів потужний вибух.
Російський хокеїст дуже стурбований тим, що трапилося, незважаючи на те, що в момент інциденту перебував далеко від дому.
"Дивні події взагалі там відбуваються, якась машина вибухнула, стрілянину було чути. Багато інформації будь-якої, хтось каже, що теракт, хтось, що газова труба вибухнула, поки незрозуміло нічого, але це велике горе, звісно", - цитує спортсмена Спорт-Експрес.
Вибух у Магнітогорську
Вибух у Магнітогорську
Вибух у Магнітогорську
При цьому Малкін зізнався, що ніхто з його знайомих не постраждав.
"Я жив у дитинстві в 141-му будинку, а обрушився 165-й... Буквально двадцять будинків різниця. Нікого особисто начебто не знав. Мені важко сказати, я навіть список прізвищ, фотографій не бачив, хто пішов... Не так багато інформації надають. Друзі скидають відео, кажуть, дуже повільно розкопують, мало не вручну. Бояться, щоб будинок далі не зруйнувався", - розповів про рятувальну операцію хокеїст.
Вибух у Магнітогорську
Вибух у Магнітогорську
Вибух у Магнітогорську
У знак підтримки Малкін наніс на свої ковзани написи "Магнітогорськ, ми з тобою" і "Магнітогорськ, ти в наших серцях".
Tonight, Evgeni Malkin's skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.- Pittsburgh Penguins (@penguins) 3 січня 2019 р
The rough translation on each skate is "Magnitogorsk we are with you" and "Magnitogorsk you are in my heart". pic.twitter.com/abojfJprvM
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські рятувальники витягли 39 тіл при розбиранні завалів житлового будинку в Магнітогорську. Серед них - 6 дітей. За словами рятувальників, під уламками більше нікого немає.
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