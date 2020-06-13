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14 червня • оновлено в 00:18
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Дівчину російського гравця НХЛ Михайла Сергачова зацькували після слів про Єфремова

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Єлизавета, подруга відомого російського захисника клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Тампа-Бей Лайтнінг" Михайла Сергачова, піддалася цькуванню після свого жорсткого висловлювання про ДТП з актором Михайлом Єфремовим.

Єлизавета

Єлизавета

@liza_shelby

Незабаром після публікації на Єлизавету посипалися образи.

Дівчину російського гравця НХЛ зацькували після слів про Єфремова

Вона зізналася в своєму акаунті в Telegram, що насилу переносить критику і негатив на свою адресу.

"Я це важко переношу, на жаль. Ще не виросла броня", – написала дівчина.

Дівчину російського гравця НХЛ зацькували після слів про Єфремова

t.me/goodhabitsbadhabits/312

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП сталося в центрі Москви на Смоленській площі. Автомобіль, на якому пересувався Єфремов, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном. За інформацією ЗМІ, експертиза виявила алкоголь і наркотики в крові актора. Вранці 9 червня водій фургона помер від отриманих травм.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Михайло Єфремов
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