Де дивитися Росія – США: розклад трансляцій молодіжного ЧС з хокею

Збірна Росії з хокею в ніч проти 26 грудня розпочинає виступи на молодіжному чемпіонаті світу, який стартував у канадському Едмонтоні.

Команда Валерія Брагіна у першій для себе грі на турнірі битиметься з американцями. Побачити поєдинок головного великого хокейного турніру нинішньої зими українські глядачі зможуть на телеканалі XSPORT. Початок трансляції – о 4:30 ранку за київським часом (5:30 за московським).

Крім того, поєдинок покаже російський Перший канал. Український мовник о 14:00 покаже повтор поєдинку.

Відзначимо, що крім США росіяни на груповому етапі зіграють зі Швецією, Чехією та Австрією. До чвертьфіналу вийдуть чотири найкращі команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Латвія оголосила про те, що відмовляється від проведення дорослого чемпіонату світу в елітному дивізіоні разом з Білоруссю через дії режиму Олександра Лукашенка.