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Де дивитися онлайн хокей Швеція — Росія: розклад трансляцій чемпіонату світу

32.8тЧитати матеріал російською

Збірна Росії з хокею в заключному матчі групового турніру чемпіонату світу 2019 року, який проходить у Братиславі та Кошице, боротиметься з командою Швеції.

Зустріч підопічних Іллі Воробйова з чинними на сьогодні чемпіонами світу відбудеться на арені "Ондрей Непела Арена" у столиці Словаччини у вівторок, 21 травня. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Швеція — Росія. Початок — о 21:15 за київським часом.

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Росія – Швеція

Росія – Швеція

Чемпионат.com

Побачити принципове протистояння на ТБ можна буде в ефірі телеканалу XSPORT. Крім того, пряму трансляцію з Братислави запланували російський Перший канал і білоруський мовник "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії втрапила у скандал на чемпіонаті світу з хокею після того, як влаштувала пиятику в одному з ресторанів Братислави.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
СловаччинаБратислава
Тег
збірна Росії з хокею
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