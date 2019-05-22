Де дивитися онлайн хокей Росія – США: розклад трансляцій чемпіонату світу

Збірні Росії та США зійдуться в чвертьфінальній битві чемпіонату світу з хокею, який приймають словацькі міста Кошице та Братислава.

Зустріч непримиренних суперників пройде на льоду "Ондрей Непела Арена" у четвер, 23 травня. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія – США. Початок поєдинку – о 17:15 за київським часом.

На українському ТБ зустріч можна буде побачити в ефірі телеканалу XSPORT. Крім того, трансляцію зі столиці Словаччини проведуть російський мовник "Матч ТВ", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів, а також білоруський "Білорусь 5".

Росія – США IIHF

Підопічні Іллі Воробйова впевнено виграли групу В, здобувши перемоги у всіх семи матчах. Особливо вражаючим став успіх росіян в грі з діючими чемпіонами шведами. Пропустивши в першому періоді, "Червона машина" відвантажила супернику відразу шість шайб у другій 20-хвилинці і довела поєдинок до підсумкової перемоги – 7:4.

У свою чергу американці, які привезли на турнір найдорожчий склад з усіх учасників, змусили похвилюватися своїх фанатів. "Зоряно-смугасті" стартували турнірі з фіаско у грі зі Словаччиною (1:4), проте потім здобули п'ять перемог поспіль і достроково вийшли до плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з хокею визначилися всі пари 1/4 фіналу турніру.

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