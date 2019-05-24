ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Хокей

Де дивитися онлайн хокей Росія — Фінляндія: розклад трансляцій 1/2 фіналу чемпіонату світу

4.6тЧитати матеріал російською

Збірні Росії та Фінляндії боротимуться за путівку у фінал чемпіонату світу з хокею, який цими днями проходить у Словаччині.

Команди зустрінуться на льоду "Ондрей Непела Арена" у Братиславі у суботу, 25 травня. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія — Фінляндія. Початок — о 16:15 за київським часом.

На українському ТБ зустріч можна буде побачити у прямому ефірі на телеканалі XSPORT. Крім того, трансляцію з Братислави проведуть російський загальнонаціональний Перший канал і білоруський мовник "Білорусь 5".

Новини
Чемпіонат світу з хокею-2019: де дивитися, результати, розклад, таблиці

Росія — Фінляндія

Росія — Фінляндія

ФХР

Зазначимо, що напередодні першості світу команди зустрічалися в рамках Євротуру. Тоді перемогу здобули фінські хокеїсти — 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео найбільш драматичного моменту чемпіонату світу з хокею 2019 року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
СловаччинаБратислава
Тег
збірна Росії з хокею
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
ХОККЕЙ - игра "швидкая", не для тупорезов хохлацких.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки