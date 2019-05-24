Де дивитися онлайн хокей Росія — Фінляндія: розклад трансляцій 1/2 фіналу чемпіонату світу

Збірні Росії та Фінляндії боротимуться за путівку у фінал чемпіонату світу з хокею, який цими днями проходить у Словаччині.

Команди зустрінуться на льоду "Ондрей Непела Арена" у Братиславі у суботу, 25 травня. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія — Фінляндія. Початок — о 16:15 за київським часом.

На українському ТБ зустріч можна буде побачити у прямому ефірі на телеканалі XSPORT. Крім того, трансляцію з Братислави проведуть російський загальнонаціональний Перший канал і білоруський мовник "Білорусь 5".

Росія — Фінляндія ФХР

Зазначимо, що напередодні першості світу команди зустрічалися в рамках Євротуру. Тоді перемогу здобули фінські хокеїсти — 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео найбільш драматичного моменту чемпіонату світу з хокею 2019 року.

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