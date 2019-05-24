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Де дивитися онлайн хокей Канада – Чехія: розклад трансляцій 1/2 фіналу чемпіонату світу

1.8тЧитати матеріал російською

Збірні Канади та Чехії розіграють другу путівку до фінала чемпіонату світу з хокею, який у ці дні проходить у Словаччині.

На льоду "Ондрей Непела Арена" команди зустрінуться в суботу, 25 травня. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Канада – Чехія. Початок гри – о 20:15 за київським часом.

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Канада – Чехія

Канада – Чехія

На українському ТБ за поєдинком можна буде стежити в ефірі телеканалу XSPORT. Також трансляцію з Братислави проведе російський мовник "Матч ТВ", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія, і білоруський "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Канади в неймовірному трилері обіграла команду Швейцарії в чвертьфіналі чемпіонату світу. "Кленовим листям" вдалося перевести гру в овертайм за 0,4 секунди до фінальної сирени. У мережі було опубліковано відео моменту.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
СловаччинаБратислава
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