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5 січня • оновлено в 00:47
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Де дивитися фінал чемпіонату світу з хокею U-20: розклад трансляцій

1.6т
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Збірна Росії зіграє проти збірної Канади у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею (МЧМ), який проходив в чеських містах Острава і Тршінец.

Молодіжна збірна Росії з хокею

Молодіжна збірна Росії з хокею

Вирішальний матч молодіжного мундіалю відбудеться в неділю, 5 січня. Початок о 20:00 за київським часом (21:00 мск).

Пряма телетрансляція буде організована російським "Першим каналом", а також українським Xsport.

Крім того, показ фіналу відбудеться на "Матч ТВ", "Матч! Гра" і "Білорусь 5". Також дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія – Канада.

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Нагадаємо, що в суботу, 4 січня, хокейна збірна Росії в драматичному півфіналі МЧМ лише в додатковий час обіграла однолітків зі Швеції (5:4).

Раніше в чвертьфіналі підопічні Валерія Брагіна розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з хокею
Тег
збірна Росії з хокею
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Кор Павел
Кор Павел
А почему драмотическом матче? По моему фантастической матче!
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