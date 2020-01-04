Де дивитися фінал чемпіонату світу з хокею U-20: розклад трансляцій

Збірна Росії зіграє проти збірної Канади у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею (МЧМ), який проходив в чеських містах Острава і Тршінец.

Молодіжна збірна Росії з хокею

Вирішальний матч молодіжного мундіалю відбудеться в неділю, 5 січня. Початок о 20:00 за київським часом (21:00 мск).

Пряма телетрансляція буде організована російським "Першим каналом", а також українським Xsport.

Крім того, показ фіналу відбудеться на "Матч ТВ", "Матч! Гра" і "Білорусь 5". Також дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Росія – Канада.

Нагадаємо, що в суботу, 4 січня, хокейна збірна Росії в драматичному півфіналі МЧМ лише в додатковий час обіграла однолітків зі Швеції (5:4).

Раніше в чвертьфіналі підопічні Валерія Брагіна розібралися зі Швейцарією, перемігши з рахунком 3:1.

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