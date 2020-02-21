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21 лютого • оновлено в 15:01
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Давид проти Голіафа: найменший гравець НХЛ побив 193-сантиметрового суперника

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165-сантиметровий форвард "Коламбуса" Натан Гербе переміг у бійці 193-сантиметрового суперника з "Філадельфії" Тревіса Сенхайма під час матчу регулярного сезону НХЛ.

На YouTube-каналі Sportsnet опублікували ролик, на якому видно, як найнижчий хокеїст ліги спочатку збив з ніг нападника "Філадельфії" Клода Жиру, а потім не розгубився, коли на нього налетів одноклубник суперника. Сенхайм і Гербе схопили один одного за уніформу, але саме форвард "Коламбуса" зумів перемогти в недовгій бійці, поваливши опонента на лід.

Бійка між Натаном Гербом і Тревіс Сенхаймом

Бійка між Натаном Гербом і Тревіс Сенхаймом

Матч закінчився тріумфом "Філадельфії" в овертаймі з рахунком 4:3. Команди є сусідами по турнірній таблиці Східної конференції, перебуваючи на п'ятому та шостому місцях у зоні плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поєдинку НХЛ трапилася рідкісна бійка – голкіпери "Калгарі" й "Едмонтона" виїхали на центр льоду, щоб з'ясувати стосунки.

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Тема
НХЛ
Місце
США
Тег
бійка
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