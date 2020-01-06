"Чи не дзвонив Путін?" Коментатор висміяв показ в Росії фіналу МЧС з хокею

Російський коментатор Василь Уткін висміяв ситуацію з трансляцією фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею.

Журналіст відреагував на те, що канал "Матч ТВ" показав повтор вирішального матчу турніру 2011 року одночасно з трансляцією Першого каналу гри-2020. Через це багато вболівальників в РФ були впевнені у перемозі улюбленої команди, а не її поразці, як це було насправді.

Ось у чому питання. Про двох трансляціях.

А чи не дзвонив після матчу головному тренеру Брагіну з привітаннями Путін? ..

Шкода, що правди не дізнаємося.

) - Василь Уткін 💛🖤 (@radioutkin) 6 січня 2020 р

"Ось в чому питання. Про дві трансляції. А чи не дзвонив після матчу головному тренеру Брагіну з привітаннями Путін? Шкода, що правди не дізнаємося", – написав Уткін на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії програла команді Канади в фіналі МЧС-2020 по хокею, виграючи по ходу зустрічі в дві шайби.

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