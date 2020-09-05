Чемпіонат України зупинено через спалах COVID-19 у хокеїстів

Максим Іншаков Хокей 15:04, 5.09.2020 Оновлено: 16:18, 5.09.2020

Рішенням Української хокейної ліги півфінальні серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч припинені через можливе виявлення COVID-19 у деяких хокеїстів, повідомляє пресслужба УХЛ.

Усі гравці перед стартом півфіналів плей-оф уже проходили тестування на коронавірус, для того щоб перед рестартом чемпіонату убезпечити всіх учасників процесу. Гравці всіх команд-учасниць півфіналів плей-оф здадуть повторні тести, і протягом 72 годин буде ухвалено остаточне рішення про відновлення серій.

Після отримання результатів тестів на сайті УХЛ будуть опубліковані нові дати проведення наступних матчів півфіналів плей-оф для обох пар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Донбас" в овертаймі переграв "Дніпро" і зрівняв рахунок у серії плей-оф.

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