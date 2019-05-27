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Чемпіонат світу з хокею завершився сенсацією: спортивні підсумки 26 травня

2.3тЧитати матеріал російською

Побитий українцем Ломаченком Хорхе Лінарес здобув ефектну перемогу, а у Словаччині визначився чемпіон світу з хокею. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 26 травня.

Крім того, збірну Росії загнобили за провал на чемпіонаті світу з хокею. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Теми
чемпіонат світу з хокеюRoland Garros
Тег
збірна Росії з хокею
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