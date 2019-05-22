Чемпіонат світу з хокею: визначилися пари 1/4 фіналу

На чемпіонаті світу з хокею, який в ці проходить в словацьких Кошице та Братиславі, визначились усі учасники чвертьфіналів.
По завершенню групового турніру, переможцями якого стали збірні Канади та Росії, сформувалися пари першої стадії плей-офф. За вихід до півфіналу 23 травня посперечаються:
16:15. Канада – Швейцарія (1)
16:15. Росія – США (2)
21:15. Фінляндія – Швеція (3)
21:15. Чехія – Німеччина (4)
Відзначимо, що згідно сітки плей-офф в битвах за фінал зійдуться переможці першого і четвертого матчів, а також другого та третього.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з хокею сталася історична подія, яка завершилася першим за 11 років вильотом з елітного дивізіону збірної Франції.
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