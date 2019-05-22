Чемпіонат світу з хокею: визначилися пари 1/4 фіналу

На чемпіонаті світу з хокею, який в ці проходить в словацьких Кошице та Братиславі, визначились усі учасники чвертьфіналів.

По завершенню групового турніру, переможцями якого стали збірні Канади та Росії, сформувалися пари першої стадії плей-офф. За вихід до півфіналу 23 травня посперечаються:

16:15. Канада – Швейцарія (1)

16:15. Росія – США (2)

21:15. Фінляндія – Швеція (3)

21:15. Чехія – Німеччина (4)

Відзначимо, що згідно сітки плей-офф в битвах за фінал зійдуться переможці першого і четвертого матчів, а також другого та третього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з хокею сталася історична подія, яка завершилася першим за 11 років вильотом з елітного дивізіону збірної Франції.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!