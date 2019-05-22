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Чемпіонат світу з хокею: визначилися пари 1/4 фіналу

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На чемпіонаті світу з хокею, який в ці проходить в словацьких Кошице та Братиславі, визначились усі учасники чвертьфіналів.

По завершенню групового турніру, переможцями якого стали збірні Канади та Росії, сформувалися пари першої стадії плей-офф. За вихід до півфіналу 23 травня посперечаються:

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16:15. Канада – Швейцарія (1)
16:15. Росія – США (2)
21:15. Фінляндія – Швеція (3)
21:15. Чехія – Німеччина (4)

Відзначимо, що згідно сітки плей-офф в битвах за фінал зійдуться переможці першого і четвертого матчів, а також другого та третього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з хокею сталася історична подія, яка завершилася першим за 11 років вильотом з елітного дивізіону збірної Франції.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Словаччина
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