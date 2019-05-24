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Чемпіонат світу з хокею: опубліковано відео найдраматичнішого моменту турніру

5.5тЧитати матеріал російською

Збірні Канади й Швейцарії подарували поки що найбільш захоплюючий і драматичний матч на чемпіонаті світу з хокею, який нині проходить у Словаччині.

Команди зустрічалися у чвертьфіналі турніру, беззаперечним фаворитом якого вважалися "клинові листки". Однак північноамериканці зіткнулися з неймовірними труднощами, двічі поступаючись під час матчу.

Канада – Швейцарія

Канада – Швейцарія

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Весь третій період канадці намагалися зрівняти рахунок, але ніяк не могли цього зробити. Розв'язка настала на останній секунді. Знявши з гри воротаря, фаворити за 0,4 (!!!) секунди до фінальної сирени зуміли провести рятівну шайбу, а потім добили суперника в овертаймі.

До вашої уваги відео голу канадця Сіверсона, який дозволив його команді уникнути поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому чвертьфіналі збірна Росії в гольовий перестрілці обіграла США – 4:3.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге !!! Ураааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1
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Петров Алексей
Петров Алексей
В хоккей играют настоящие мужчины -трус не играет в хоккей :) Трус скачет с кастрюлей на голове )
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Петров Алексей
Петров Алексей
Попович Олег, уровень аргументации -запредельный )
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Попович Олег
Попович Олег
Петров Алексей, убогая игра и примитивная
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