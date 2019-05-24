Чемпіонат світу з хокею: опубліковано відео найдраматичнішого моменту турніру

Збірні Канади й Швейцарії подарували поки що найбільш захоплюючий і драматичний матч на чемпіонаті світу з хокею, який нині проходить у Словаччині.
Команди зустрічалися у чвертьфіналі турніру, беззаперечним фаворитом якого вважалися "клинові листки". Однак північноамериканці зіткнулися з неймовірними труднощами, двічі поступаючись під час матчу.
Канада – Швейцарія
Весь третій період канадці намагалися зрівняти рахунок, але ніяк не могли цього зробити. Розв'язка настала на останній секунді. Знявши з гри воротаря, фаворити за 0,4 (!!!) секунди до фінальної сирени зуміли провести рятівну шайбу, а потім добили суперника в овертаймі.
До вашої уваги відео голу канадця Сіверсона, який дозволив його команді уникнути поразки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому чвертьфіналі збірна Росії в гольовий перестрілці обіграла США – 4:3.
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