"Чекають на програш!" Овечкін сказився через фанатів після провалу Росії на чемпіонаті світу з хокею

Головна зірка збірної Росії Олександр Овечкін жорстко пройшовся по вболівальникам, які розкритикували команду за виступи на чемпіонаті світу з хокею 2019 року.

Підопічні Іллі Воробйова, які привезли на турнір склад на 75% з гравців клубів НХЛ, зуміли завоювати лише "бронзу", бездарно зігравши в півфіналі з Фінляндією (0:1). Саме цей матч викликав шквал критики, що вивело з себе форварда "Вашингтон Кепіталз".

Олександр Овєчкін Sport24

"Що говорити людям, які ніколи не грали в хокей? Це не вболівальники, їм лише б образити. Вони чекають на програш, щоб сказати, який поганий Овечкін та інші. Ми всі разом б'ємося за країну, хочемо виграти, а на людей, які так пишуть, не варто звертати уваги. На жаль, таких багато", – цитує Овечкіна Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем чемпіонату світу з хокею 2019 року в Словаччині сенсаційно стала збірна Фінляндії.

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