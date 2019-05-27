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/Хокей

"Чекають на програш!" Овечкін сказився через фанатів після провалу Росії на чемпіонаті світу з хокею

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Головна зірка збірної Росії Олександр Овечкін жорстко пройшовся по вболівальникам, які розкритикували команду за виступи на чемпіонаті світу з хокею 2019 року.

Підопічні Іллі Воробйова, які привезли на турнір склад на 75% з гравців клубів НХЛ, зуміли завоювати лише "бронзу", бездарно зігравши в півфіналі з Фінляндією (0:1). Саме цей матч викликав шквал критики, що вивело з себе форварда "Вашингтон Кепіталз".

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Чемпіонат світу з хокею-2019: хто виграв, усі результати

Олександр Овєчкін

Олександр Овєчкін

Sport24

"Що говорити людям, які ніколи не грали в хокей? Це не вболівальники, їм лише б образити. Вони чекають на програш, щоб сказати, який поганий Овечкін та інші. Ми всі разом б'ємося за країну, хочемо виграти, а на людей, які так пишуть, не варто звертати уваги. На жаль, таких багато", – цитує Овечкіна Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем чемпіонату світу з хокею 2019 року в Словаччині сенсаційно стала збірна Фінляндії.

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Тема
чемпіонат світу з хокею
Особа
Олександр Овечкін
Тег
збірна Росії з хокею
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Кропива Макс
Кропива Макс
Ну если честно, то РФ выступила хорошо. Проигрыш новым чемпионам мира финам 0-1 не так и позорно, как кому-то хотелось бы. Просто фины красавчеки, очень качественно сыграли в защите. Может где-то им повезло, но на одном везении в финал не заедешь, посему все справедливо.
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