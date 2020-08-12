Білорусь через протести може втратити чемпіонату світу з хокею
Чемпіонат світу 2021 року по хокею можуть перенести з Білорусі через протести проти результатів президентських виборів, передає Ilta Sanomat. Старт мундіалю запланований на 21 травня.
Президент Міжнародної федерації хокею на льоду Рене Фазель моніторить ситуацію.
"Я підняв цю тему. Фазель сказав, що все проясниться через два тижні. Чи стане зрозуміло, заспокоїться ситуація чи ні", – сказав віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Калерво Куммола.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.
У Мінську автозак в'їхав у натовп активістів. Повідомляється про безліч постраждалих в ході акцій.
Акції продовжилися і 10 серпня. У столицю країни стягнули ще більше військової техніки, а також силовиків.
У КДБ заявили, що на Тихановську готувався замах, якого вдалося уникнути.
Опозиціонерка подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.
Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка на виборах.
10 серпня МВС підтвердило першу жертву протестів.
Також МВС Білорусі повідомило про затримання "координаторів і спонсора" протестів у Мінську.