Білорусь через протести може втратити чемпіонату світу з хокею

Чемпіонат світу 2021 року по хокею можуть перенести з Білорусі через протести проти результатів президентських виборів, передає Ilta Sanomat. Старт мундіалю запланований на 21 травня.

Президент Міжнародної федерації хокею на льоду Рене Фазель моніторить ситуацію.

"Я підняв цю тему. Фазель сказав, що все проясниться через два тижні. Чи стане зрозуміло, заспокоїться ситуація чи ні", – сказав віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Калерво Куммола.

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