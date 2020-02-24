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24 лютого • оновлено в 16:06
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Билися всі: в Росії юні хокеїсти влаштували масове побоїще на матчі

2.2т
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У Тольятті під час поєдинку етапу Кубка федерації ПФО для хокеїстів до 11 років між місцевими командами "Лада" і "Волгарь" трапилася масова бійка.

У Twitter Ivan Shitik з'явився ролик, на якому видно, що в бійці взяли участь як основні, так і запасні гравці, в тому числі воротарі обох колективів. Повідомляється, що побоїще тривало декілька хвилин, оскільки ні судді, ні тренери не могли заспокоїти хокеїстів. Причина конфлікту залишається невідомою.

Бійка на дитячому хокейному матчі між "Ладою" і "Валігура"

Бійка на дитячому хокейному матчі між "Ладою" і "Валігура"

Матч, який завершував програму турніру, відбувся в неділю, 23 лютого. Крім тольяттинских "Лади" та "Волгаря" у змаганнях взяли участь нафтокамський "Торос" і оренбурзький "Ювілейний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч дитячих хокейних команд в Одесі завершився масовою бійкою, активну участь в якій взяв тренер однієї з них, почавши бити гравців суперника.

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Місце
Росія Тольятті
Тег
бійка
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