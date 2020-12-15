Батьки юних хокеїстів вимагають відставки керівництва Федерації хокею України

Батьки юних хокеїстів створили петицію за реорганізацію Федерації хокею України (ФХУ) і відставку її керівництва із забороною роботи в хокеї на чотири роки.

З'явилася петиція на ім'я президента України Володимира Зеленського та міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта днями у Facebook, повідомляє sport.24tv.ua.

Як зазначається, минулого тижня в чемпіонаті України з хокею прогримів гучний скандал. Напередодні Генерального конгресу Федерації хокею України, на якому мали відбутися вибори на пост президента організації, стало відомо, що як таких виборів не буде.

Допуск до виборів не отримав єдиний альтернативний кандидат, олімпійський чемпіон і учасник Матчу всіх зірок НХЛ Олексій Житник.

Ця ситуація стала точкою неповернення для української хокейної громадськості – одразу ж з протестом виступили професійні клуби. Команди звернулися до міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта з проханням вплинути на ситуацію, реорганізувати ФХУ і провести чесні вибори.

Інакше командам погрожують зупинкою чемпіонату УХЛ і анулюванням його результатів, що означає тільки одне – зникнення професійного хокею в Україні.

Професіоналів підтримав і дитячий хокей, адже саме дитячі чемпіонати на цей момент повинні перебувати під опікою ФХУ, яка за своїм Статутом зобов'язується популяризувати хокей, розробляти методики виховання молоді і, врешті-решт, проводити дитячі чемпіонати. Але поки за всіма цими пунктами у Федерації промах.

Нижче наводимо текст петиції:

"На цей момент у Facebook протягом усього двох днів ця петиція набрала понад 500 голосів "за", а також викликала великий ажіотаж в хокейному співтоваристві України. Адже саме за батьківські гроші зараз і існують ДЮСШ – діти отримують екіпіровку, їздять на турніри, а потім починають виступати за збірні.

Виходить, що саме батьки, а не ФХУ (як прописано в статуті і як невпинно повторює сам Брезвін) готує основу збірної? Чим закінчиться цей конфлікт всі зможуть дізнатися вже 17-го грудня, коли під егідою Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта відбудеться круглий стіл між представниками ФХУ і УХЛ.

А на наступний день відбудеться Генеральний конгрес Федерації, в ході якого і пройдуть вибори на пост Президента ФХУ. Вся хокейна громадськість сподівається на те, що ситуація не дійде до зупинки національного чемпіонату, адже це означатиме, що професійний хокей в Україні зникне", – йдеться в петиції.