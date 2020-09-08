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Авторитетний білоруський хокеїст сказав, що повинен зробити Лукашенко

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Хокей
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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко.

Білоруський нападник чеського "Слована" Анатолій Протасеня впевнений, що Олександр Лукашенко має вчинити "як мужик".

За словами 30-річного спортсмена, який в хокеї більше 11 років, Лукашенко зобов'язаний провести нові вибори, чесні і прозорі.

"Тобто провести нові вибори, чесні і прозорі, щоб всі проголосували і голоси були підраховані вірно. Уже 30-й день йде з початку всіх акцій, демонстрацій і протестів. Здавалося, президент вже сам повинен зрозуміти все, заспокоїтися і вчинити як мужик" , – цитує Протасеню tribuna.by.

Хокеїст порівняв методи Олександра Григоровича в політиці і в спорті.

"Він же, на кшталт, грає в хокей, любить цей вид спорту. А це чоловічий вид, і тут потрібно діяти за правилами. Хоча, якщо згадати, як проходять Різдвяні турніри в Мінську, то про які правила ми говоримо? Чеські аматори їздили на змагання, а в білоруській команді були і професіонали з Екстраліги, щоб білоруська збірна посіла перше місце. Хіба це чесно? Для Лукашенка, значить, це нормально", – зазначив нападник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти Олександр Лукашенко в шостий раз "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.

Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.

6 вересня, в Білорусі пройшли нові масові акції протесту проти Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента 5 термінів поспіль.

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