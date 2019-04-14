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21 матч, 105 шайб, характер дебютанта і перемога "Донбасу" – підсумки УХЛ

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12 квітня на дружківській арені "Альаір" відбувся заключний фінальний матч плей-офф Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого "Донбас" здолав "Дніпро" з рахунком 4:1 і з таким же рахунком в серії завоював сьоме в історії клубу чемпіонство.

21 матч, 105 шайб, характер дебютанта і перемога "Донбасу" – підсумки УХЛ

Вирішальна частина чемпіонату УХЛ-Парі-Матч завершено, переможці та призери нагороджені відповідними медалями, а прес-служба Української хокейної ліги підготувала спеціальний матеріал про те, яким був плей-офф в яскравому сезоні 2018/19.

В цілому в другому етапі чемпіонату було зіграно 21 матч - чотири чвертьфінальні матчі, 12 - півфінальних поєдинків і ще п'ять матчів довелося на фінал плей-офф. За 21 зустріч команди в сумі закинули 105 шайб: найбільше - 40 - в ворота противника відправив "Донбас", обігнавши найближчого конкурента "Дніпро" на 5 пунктів.

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Найбільше матчів у другому етапі чемпіонату провів дебютант поточного розіграшу УХЛ-Парі-Матч "Дніпро", який зіграв 14 поєдинків. Спочатку в чвертьфіналі "щуки", не зазнавши ніяких втрат, всуху обіграли столичних " Крижаних Вовків ". А ось півфінал виявився не таким легким для колективу Дмитра Підгурського - суперником херсонців в наступному раунді став досвідчений "Кременчук", який не поступався в 1/2 фіналу протягом останніх трьох років.

Як і очікувалося, серія вийшла яскравою і непередбачуваною, а фіналіст плей-офф визначився тільки в сьомому півфінальному поєдинку. "Дніпру" з рахунком в серії 4:3 вдалося обіграти, лідируючого за всіма параметрами, "Кременчук" і сенсаційно, в перший же для команди сезон, пройти у фінал.

У фіналі команді з Херсона не вистачило досвіду в порівнянні з багаторічним лідером "Донбасом" і з рахунком в серії 1:4 херсонці завоювали срібні комплекти нагород.

Всього в плей-офф "Дніпро" закинув 35 шайб, пропустивши при цьому 26 голів, в черговий раз підтвердивши, що ця команда має кращу лінією захисту в чемпіонаті. Кращим бомбардиром клубу (і другим в загальній гонці) став білоруський форвард Іван Дунаєв, який набрав 14 (4+10) очок, друге місце зайняв Кирило Бондаренко з 13 (5+8) балами, а на трійку лідерів замикнул Олексій Янішевський з 9 (3+6) очками.

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На чотири поєдинки менше зіграв чемпіон України "Донбас". Посівши перше місце в регулярному чемпіонаті і почавши плей-офф зі стадії півфіналу, донеччани провели 10 матчів. В 1/2 фіналу суперником "Донбасу" став "Білий Барс", який поступився з рахунком 1:4 і, отримавши бронзові медалі, завершив свої виступи в плей-офф.

У фіналі з "Донбасом" за золото чемпіонату воював "Дніпро", однак команда Сергія Вітера змогла перемогти натиск і характер супротивника, вигравши чемпіонський титул. І хоч донеччани поступилися "щукам" в стартовому матчі фіналу, однак команда змогла виграти чотири матчі поспіль і з рахунком в серії 4:1 завоювати сьомий чемпіонський титул.

Кращим бомбардиром команди, а також MVP плей-офф, заслужено став капітан Віктор Захаров, який набрав 16 (6+10) балів. Друге місце розділили Віталій Лялька і Тигран Манукян з 12 балами, а третю сходинку посів Ілля Коренчук з 11 (6+5) пунктами.

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Бронзові медалісти чемпіонату УХЛ-Парі-Матч "Кременчук" та "Білий Барс" зіграли по 7 поєдинків. У кременчужан, які посіли друге місце в "регулярке" і пропустили стадію чвертьфіналу, всі 7 матчів припали на півфінальну серію з "Дніпром".

У цих виснажливих зустрічах "городянам" не вистачило всього однієї перемоги до заповітного фіналу і з рахунком в серії 3:4 команда Олександра Савицького завершила свої виступи в чемпіонаті.

Кращими серед нападників в кременчуцькому клубі стали Іван Савченко та Олексій Ворона, які записали собі в актив по 5 очок, друге місце розділили Тимур Гриценко і Владислав Гриц ь ких з 4 балами, а третю сходинку посів Олексій Зайцев з 3 (1+2) очками.

"Білий Барс" зіграв 2 матчі в чвертьфіналі плей-офф проти МХК "Динамо" і з сухим рахунком в серії пройшов на стадію 1/2 фіналу. У другому раунді суперником "барсів" став "Донбас", який був налаштований якнайшвидше виграти місце в фіналі. Білоцерківцям вдалося зачепити тільки один поєдинок і з рахунком в серії 1:4 колектив Костянтина Буценка завоював бронзу чемпіонату.

Кращим бомбардиром команди став Владислав Куцевич, який набрав 7 (2+5) балів, другим йде Назар Ружніков з 5 (2+3) очками, а третю сходинку розділили Рінат Дурдиєв і Богдан Арабов з 4 пунктами.

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Найменшу кількість матчів в плей-офф - 2 - зіграли столичні "Крижані Вовки" і харківське МХК "Динамо". Обидва матчі у команд припали на стадію чвертьфіналу плей-офф.

Суперником київського клубу став новачок херсонський "Дніпро", якому "Вовки" програли обидва поєдинки і завершили виступи в поточному розіграші УХЛ-Парі-Матч. Найбільшу кількість балів в команді набрали Олексій Овчинніков і Ігор Боронило, які відзначилися єдиною шайбою киян в ворота Олега Петрова.

МХК "Динамо" в чвертьфіналі воював з білоцерківським "Білим Барсом". Харків’яни також як і "Вовки", поступилися в обох матчах 1/4 фіналу і пропустили "барсів" в півфінал плей-офф. Кращими форвардами харків'ян стали Володимир Чердак і Микита Олійник, які набрали по одному результативному балу.

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Кращим голкіпером за підсумками другого етапу чемпіонату став Богдан Дьяченко, який в 10 матчах пий-офф відбив 94,4% кидків і заробив коефіцієнт надійності 1.70. Друге місце зайняв Олег Петров, відбивши 94.2%, з коефіцієнтом надійності 1.71.

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Таким чином за підсумками вирішальної частини чемпіонату чемпіонський титул завоював донецький "Донбас", а срібний комплект нагород виграв дебютант чемпіонату "Дніпро".

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Чемпіонат України з хокею
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