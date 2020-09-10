19-річного російського хокеїста дискваліфікували за кокаїн

Михайло Морозов Хокей 10:14, 10.09.2020

19-річний російський хокеїст Ілля Алтибармакян отримав чотирирічну дискваліфікацію за вживання допінгу.

Як повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації хокею (IIHF), 6 лютого 2020 року після матчу Молодіжної хокейної ліги (МХЛ) у крові форварда знайшли бензоілекгонін – метаболіт кокаїну.

Він не буде оскаржувати це рішення і відмовився від перевірки проби "Б". Таким чином, Алтибармакян не зможе вийти на лід до 24 березня 2024 року.

У сезоні 2019/20 хокеїст виступав за пітерський "СКА-1946". На його рахунку 51 гра, в якій він закинув 20 шайб і віддав 20 асистів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у допінг-пробі дворазової олімпійської чемпіонки з біатлону та триразової чемпіонки світу Ольги Зайцевої була виявлена чоловіча ДНК.

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