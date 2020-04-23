"Хочу принизити тебе": Уткін знову викликав Соловйова на батл, назвавши того фашистом

Російський коментатор Василь Уткін знову викликав пропагандиста Володимира Соловйова на Versus Buttle.

Спортивний журналіст записав нове відеозвернення до опонента, якого, зокрема обізвав фашистом.

"Дуже важливо усвідомлювати, з ким ти зв'язуєшся. Вово, ти цього недооцінив. Я з тобою не на базарі гавкатися прийшов. Я хочу принизити тебе. Тебе викликали на батл. За законами Versus. Це не означає, що ти репер. Я це зробив тому, що хочу, щоб після цього випуску в YouTube відбувся загальний перепис російськомовних ботів. А вони всі прийдуть за тебе голосувати. І цілком очевидно, що ніхто більше цього робити не буде. Думаю, навіть не всі твої доньки тебе підтримають. Тож виходь на батл. Або сиди в своєму бункері, кидайся лайном на стіни. Сиди в бункері, як справжній фашист. Ти ж шанувальник Муссоліні, скільки ти про нього розповідав..." – заявив Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт Уткіна та Соловйова почався з того, що Василь звинуватив уряд Росії у зраді малого бізнесу під час пандемії коронавірусу.

Соловйов у відповідь вилив безліч образ на коментатора, згадавши про Київ.