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23 квітня • оновлено в 12:08
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"Хочу принизити тебе": Уткін знову викликав Соловйова на батл, назвавши того фашистом

3.5т
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Російський коментатор Василь Уткін знову викликав пропагандиста Володимира Соловйова на Versus Buttle.

Спортивний журналіст записав нове відеозвернення до опонента, якого, зокрема обізвав фашистом.

"Дуже важливо усвідомлювати, з ким ти зв'язуєшся. Вово, ти цього недооцінив. Я з тобою не на базарі гавкатися прийшов. Я хочу принизити тебе. Тебе викликали на батл. За законами Versus. Це не означає, що ти репер. Я це зробив тому, що хочу, щоб після цього випуску в YouTube відбувся загальний перепис російськомовних ботів. А вони всі прийдуть за тебе голосувати. І цілком очевидно, що ніхто більше цього робити не буде. Думаю, навіть не всі твої доньки тебе підтримають. Тож виходь на батл. Або сиди в своєму бункері, кидайся лайном на стіни. Сиди в бункері, як справжній фашист. Ти ж шанувальник Муссоліні, скільки ти про нього розповідав..." – заявив Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт Уткіна та Соловйова почався з того, що Василь звинуватив уряд Росії у зраді малого бізнесу під час пандемії коронавірусу.

Соловйов у відповідь вилив безліч образ на коментатора, згадавши про Київ.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Володимир Соловйов Василь Уткін
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ай Моська...)))
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