Хабіб висловився про протести в Білорусі, згадавши війну

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов прокоментував ситуацію в Білорусі, побажавши країні та її громадянам мирного неба над головою.

"Я не можу зрозуміти, що там відбувається. Думаю, що я, як і всі, хто тут перебуває, не можуть зрозуміти справжню причину того, що відбувається. Я бажаю їм мирного неба над головою, тому що мир набагато краще, ніж війна. Я думаю, що там уже якісь втрати є. Когось саджають (у в'язницю. – Ред.). Не хотів би якусь політичну оцінку давати. Просто хочу побажати братньому народу миру та здоров'я", – заявив росіянин під час пресконференції в Москві.

Зазначимо, що Хабіб уперше поспілкувався з журналістами після смерті свого батька. Абдулманап Нурмагомедов помер 3 липня через ускладнення, спричинені коронавірусом.

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