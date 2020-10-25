Хабіб раптово завершив кар'єру: спортивні підсумки 24 жовтня

Хабіб "задушив" Гетжі на UFC 254 і сенсаційно завершив кар'єру, а українки-красуні виграли чемпіонат світу з фітнесу.

Крім того, Циганик розповів, як Луческу дуже сильно "нашвиряв" футболістам "Динамо".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 24 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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