Хабіб раптово завершив кар'єру: спортивні підсумки 24 жовтня
Хабіб "задушив" Гетжі на UFC 254 і сенсаційно завершив кар'єру, а українки-красуні виграли чемпіонат світу з фітнесу.
Крім того, Циганик розповів, як Луческу дуже сильно "нашвиряв" футболістам "Динамо".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 24 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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