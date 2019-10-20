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20 жовтня • оновлено в 09:36
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Знаменитого українського боксера нокаутували і відібрали титул: спортивні підсумки 19 жовтня

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Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик нокаутом програв в чемпіонському бою з росіянином Бетербієвим і був госпіталізований після поєдинку.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 19 жовтня.

Знаменитого українського боксера нокаутували і відібрали титул: спортивні підсумки 19 жовтня

Крім того, в мережі їдко відреагували на поразку Гвоздика і "п'яний" Усик дістав Ломаченка перед боєм Гвоздика. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Пигин Макс
Пигин Макс
Не узнаю Обоза. А где в заголовке такие слова как "мощно" "феерично" "унизительно" так далее?
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