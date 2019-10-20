Знаменитого українського боксера нокаутували і відібрали титул: спортивні підсумки 19 жовтня

Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик нокаутом програв в чемпіонському бою з росіянином Бетербієвим і був госпіталізований після поєдинку.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 19 жовтня.
Крім того, в мережі їдко відреагували на поразку Гвоздика і "п'яний" Усик дістав Ломаченка перед боєм Гвоздика. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Гвоздик нокаутом програв в чемпіонському бою
"Треба більше Шарія дивитися": в мережі їдко відреагували на поразку Гвоздика
"П'яний" Усик дістав Ломаченка перед боєм Гвоздика - опубліковано відео
"Немає сили": Усику в супертяжах поставили "фатальний діагноз"
Гвоздик - Бетербієв: з'явилося відео нокауту
"Мав хтось піти": Бетербієв подякував Україні після перемоги над Гвоздик
Бій Гвоздик - Бетербієв: опублікована вражаюча статистика ударів
Гвоздик госпіталізований після бою з Бетербієвим
Тайсон Ф'юрі зіткнувся з Усиком перед боєм Гвоздик - Бетербієв
Гвоздик - Бетербієв: стало відомо, хто перемагав за очками
Відома фітнес-модель здивувала голим фото з волохатими грудьми
Непереможний боксер нокаутом повісив суперника на канати - опубліковано відео
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!