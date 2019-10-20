Знаменитого українського боксера нокаутували і відібрали титул: спортивні підсумки 19 жовтня

Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик нокаутом програв в чемпіонському бою з росіянином Бетербієвим і був госпіталізований після поєдинку.

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Крім того, в мережі їдко відреагували на поразку Гвоздика і "п'яний" Усик дістав Ломаченка перед боєм Гвоздика. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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