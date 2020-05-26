Грицай сказав, кому повинні дякувати Усик і Ломаченко

Український борець Богдан Грицай заявив, що спортсмени, в тому числі Олександр Усик і Василь Ломаченко, повинні дякувати українським воїнам за можливість і далі тренуватися.

"Україна знаходиться в стадії розвитку. Ми зробили великий крок від російської нечисті. Наші воїни нас захищають, я дуже їм вдячний, оскільки можу продовжувати тренуватися. Якби не вони, то ні я, ні Олександр Усик, ні Василь Ломаченко не змогли б тренуватися – була б війна. Завдяки нашим воїнам ми можемо робити Україну такою, якою ми хотіли б її бачити", – заявив борець в інтерв'ю на Instagram-каналі PlayPro.Media.

Богдан Грицай УНІАН

Нагадаємо, що Грицай став відомим, викликавши Усика на бій без правил у відповідь на відео, в якому Олександр показує, як нокаутує "диванного експерта". Пізніше боксер заявив, що готовий зустрітися з борцем виключно в рингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грицай розповів, чому йому вдалося навчити Усика і Ломаченка.