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26 травня • оновлено в 14:20
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Грицай сказав, кому повинні дякувати Усик і Ломаченко

3.3т
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Український борець Богдан Грицай заявив, що спортсмени, в тому числі Олександр Усик і Василь Ломаченко, повинні дякувати українським воїнам за можливість і далі тренуватися.

"Україна знаходиться в стадії розвитку. Ми зробили великий крок від російської нечисті. Наші воїни нас захищають, я дуже їм вдячний, оскільки можу продовжувати тренуватися. Якби не вони, то ні я, ні Олександр Усик, ні Василь Ломаченко не змогли б тренуватися – була б війна. Завдяки нашим воїнам ми можемо робити Україну такою, якою ми хотіли б її бачити", – заявив борець в інтерв'ю на Instagram-каналі PlayPro.Media.

Богдан Грицай

Богдан Грицай

УНІАН

Нагадаємо, що Грицай став відомим, викликавши Усика на бій без правил у відповідь на відео, в якому Олександр показує, як нокаутує "диванного експерта". Пізніше боксер заявив, що готовий зустрітися з борцем виключно в рингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грицай розповів, чому йому вдалося навчити Усика і Ломаченка.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик Богдан Грицай
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