Гравець збірної Білорусі закликав Росію не втручатися в ситуацію в країні

Футболіст БАТЕ і збірної Білорусі Станіслав Драгун закликав Росію не втручатися в ситуацію в країні та дозволити її громадянам самостійно обирати свою долю.

"Я прожив 5 років у Російській Федерації, я грав у декількох командах і облетів майже всю Росію від Сахаліну до Калінінграда. Я зустрів там багато прекрасних людей, вони стали мені справжніми друзями, і ми завжди приходили на допомогу один до одного, але зараз я прошу вас: не треба нам допомагати, просто підтримайте нас у нашому праві самим вибирати свою долю!" – написав Драгун на своїй сторінці в Instagram.

Він зізнався, що вже більш ніж тиждень погано спить через те, що відбувається в Білорусі.

"Уже більш ніж тиждень я дуже погано сплю! Погано сплю, бо мені дуже боляче і дуже соромно від того, що відбувалося на вулицях нашої країни, коли затримували ні в чому не винних людей! Погано сплю від почуття безпорадності, яке розривало мене зсередини, коли я почув звуки тортур з Окрестіна (ізолятор у Мінську. – Ред.)! Те свавілля, що коїлося, не залишило байдужим жодного білоруса", – заявив футболіст.

Станіслав Драгун написав звернення у зв'язку з протестами в Білорусі Instagram Станіслава Драгуна

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