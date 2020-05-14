Готові до дискваліфікації: Іран заборонив спортсменам змагатися з ізраїльтянами

Михайло Морозов Спорт 17:05, 14.05.2020

Сьогодні, 14 травня, парламент Ірану схвалив законопроект, який забороняє іранським спортсменам змагатися з ізраїльтянами.

"У нас є ідеологічні принципи, згідно з якими сіоністський режим (Ізраїль) не визнається суверенною державою і, відповідно, ніякі спортивні змагання проти нього проводитися не будуть", – цитує слова глави спортивного комітету іранського парламенту Мохаммеда Азізі видання DW.

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Він також зазначив, що можливі санкції по відношенню до спортсменів і команд з Ісламської республіки ніяк не вплинуть на це рішення. Вони готові до дискваліфікації і вважають, що ідеологічні принципи країни важливіші за спортивні змагання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша олімпійська медалістка з Ірану тхеквондістка Кімія Алізаде втекла з країни.

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