Гордон пояснив слова Усика та Ломаченка про РФ: спортивні підсумки 8 червня

Олександр Чеканов Спорт 09:16, 9.06.2020 Оновлено: 09:21, 9.06.2020

Журналіст Дмитро Гордон пояснив проросійські висловлювання Олександра Усика та Василя Ломаченка, а у ЗМІ з'явилися нові дані про майбутнє Олексія Михайличенка в "Динамо".

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Крім того, Олександр Зінченко відреагував на інформацію про своє бажання отримати російський паспорт. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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