Гордон пояснив слова Усика та Ломаченка про РФ: спортивні підсумки 8 червня

Журналіст Дмитро Гордон пояснив проросійські висловлювання Олександра Усика та Василя Ломаченка, а у ЗМІ з'явилися нові дані про майбутнє Олексія Михайличенка в "Динамо".

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 8 червня.

Крім того, Олександр Зінченко відреагував на інформацію про своє бажання отримати російський паспорт. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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