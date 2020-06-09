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9 червня • оновлено в 10:37
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Гордон пояснив слова Усика та Ломаченка про РФ: спортивні підсумки 8 червня

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Журналіст Дмитро Гордон пояснив проросійські висловлювання Олександра Усика та Василя Ломаченка, а у ЗМІ з'явилися нові дані про майбутнє Олексія Михайличенка в "Динамо".

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 8 червня.

Крім того, Олександр Зінченко відреагував на інформацію про своє бажання отримати російський паспорт. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Олександр Зінченко Олексій Михайличенко Дмитро Гордон Василь Ломаченко Олександр Усик
Тег
ФК Динамо Київ
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