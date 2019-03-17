Гассiєв сказав, хто переможе в бою Усик - Повєткін спортивні підсумки 16 березня

Гассiєв дав прогноз на бій Усик - Повєткін і українки завоювали "бронзу" на ЧС з біатлону. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 16 березня.
Крім того, легендарний чемпіон оцінив шанси Усика в супертяжах, а Ломаченко готовий піти на серйозний крок заради топового бою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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