Футболістку вигнали за ненормальне відео: спортивні підсумки 5 грудня

Максим Іншаков Спорт 09:13, 6.12.2020 Оновлено: 09:40, 6.12.2020

Англійську футболістку вигнали з команди після публікації неналежних відео, а "Шахтар" з рахунком 5:1 розгромно переміг у Прем'єр-лізі України.

Крім того, у знаменитого гравця НБА від коронавiрусу померло семеро членів сім'ї, і Селезньов зізнався, що сказав би Андрію Шевченку сам на сам без свідків.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 5 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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