Футболістку вигнали за ненормальне відео: спортивні підсумки 5 грудня
Англійську футболістку вигнали з команди після публікації неналежних відео, а "Шахтар" з рахунком 5:1 розгромно переміг у Прем'єр-лізі України.
Крім того, у знаменитого гравця НБА від коронавiрусу померло семеро членів сім'ї, і Селезньов зізнався, що сказав би Андрію Шевченку сам на сам без свідків.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 5 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
"Шахтар" з рахунком 5:1 здобув розгромну перемогу в УПЛ
Англійську футболістку вигнали з команди після публікації неналежних відео
У зірки НБА від коронавiрусу померло семеро членів сім'ї
Селезньов зізнався, що сказав би Андрію Шевченку сам на сам без свідків
Гонка переслідування на Кубку світу з біатлону завершилася сенсацією
Футболістові "Динамо" стало зле на тренуванні через COVID-19
У Росії помер легендарний футболіст і чемпіон Європи
Українського футболіста УПЛ обурила спроба заборонити йому говорити російською
Світоліна знялася в купальнику і показала реальність відпочинку
Крим наразі російський, – ексфутболіст збірної України Селезньов