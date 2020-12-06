Англійську футболістку вигнали з команди після публікації неналежних відео, а "Шахтар" з рахунком 5:1 розгромно переміг у Прем'єр-лізі України.

Крім того, у знаменитого гравця НБА від коронавiрусу померло семеро членів сім'ї, і Селезньов зізнався, що сказав би Андрію Шевченку сам на сам без свідків.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 5 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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