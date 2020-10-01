Футболісти "Шахтаря" зібралися в PM HALL, щоб дізнатися суперників у Лізі чемпіонів

Сьогодні в Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів — найпрестижнішого клубного змагання Європи.

Результати жеребкування однаково цікаві як фанатам, так і футболістам. Не виняток і гравці "Шахтаря", який у цьому сезоні буде грати на стадії групового етапу вже в 15-й раз. За традицією основний склад команди на чолі з головним тренером Луїшом Каштру зібрався разом у Pm Hall, що подивитися пряму трансляцію жеребкування, яка відбулася за підтримки титульного партнера "Шахтаря" бренду Parimatch.

Перед жеребкуванням футболісти жваво обговорювали, кого б вони хотіли отримати у свою групу. Практично всі сходилися на тому, що їм було б цікаво зіграти з кимось із грандів: "Ліверпулем", "Ювентусом", "Баварією" або "Реалом".

У підсумку "Шахтарю" випало грати якраз із "Реалом", який частіше тримав трофей Ліги чемпіонів. З третього кошика попався добре знайомий українській команді "Інтер", з яким гірники зустрічалися в півфіналі Ліги Європи в серпні цього року. А з четвертого кошика "Шахтарю" дісталася "Боруссія" Менхенгладбах.

Судячи з реакції футболістів, жереб їх цілком влаштував: кожного із суперників гравці зустрічали усмішкою і палаючими очима. За настрій "Шахтаря" напередодні старту євросезону можна не хвилюватися.

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря": "Це Ліга чемпіонів – тут не буває легко. Нам дісталися сильні суперники й необхідно показати високий рівень гри, щоб пройти далі в плей-оф. Деякі можуть сказати, що нам дісталася група смерті, але я впевнений, що легко не буде нікому і всі мають шанси поборотися за путівку в стикові матчі".

Жуніор Мораес, форвард "Шахтаря": "Дуже животрепетно було дивитися жеребкування на такому заході разом із командою. Може, зовні я був спокійним, але всередині вирували емоції, я буквально відчував, як сильно б'ється моє серце. Результатом я задоволений, завжди хочеться грати з топами, такі матчі найцікавіші".

Вадим Місюра, представник Parimatch: "Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів – ключова спортивна подія осені, і ми раді, що наш партнер ФК "Шахтар" сьогодні представлений у цьому найпрестижнішому турнірі. Чемпіон України виявився у квартеті зі справжніми грандами світового футболу, з якими буде престижно провести зустрічі на полі. Це буде яскравий євросезон для "Шахтаря", і Parimatch буде радий успіхам свого ключового партнера".

Додамо, що перший тур відбудеться вже 20-21 жовтня.