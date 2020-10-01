Футболісти "Шахтаря" оцінили результати жеребкування Ліги чемпіонів

Нападник Жуніор Мораес, захисники Валерій Бондар та Микола Матвієнко в інтерв'ю tribuna.com прокоментували результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Шахтар" потрапив у групу С, де зіграє з "Реалом", "Інтером" і "Боруссією" з Менхенгладбаха.

"Буде дуже важко. Треба показати наш футбол. Не можна помилятися, потрібно грати відмінно, тоді вдасться вийти з групи. Дуже сильна група. Я ще не грав проти "Реала" і менхенгладбахської "Борусії". Буде цікаво. Я люблю грати проти суперників топового рівня", – зазначив Мораес.

"Це Ліга чемпіонів, тут не буває слабких команд. У нас група смерті, це додасть сили і мотивації, що потрібно виходити в кожному матчі і викладатися на 200%. Якщо вибирати між "Реалом" і "Порту", звичайно, краще б випав "Порту". Але випав "Реал". Я хотів, щоб нам дістався "Ювентус", щоб не було італійських команд із третього кошика. Але жеребкування пройшло так", – зазначив Бондар.

"Якщо говорити об'єктивно, то одна з найскладніших груп випала. Але тим цікавіше грати з такими суперниками. З ким, якщо не з ними, грати, вчитися. Ми хочемо ці матчі. Єдина проблема – ми не так багато граємо, як вони, у них є невелика перевага", – заявив Матвієнко.

Нагадаємо, що своїх суперників у груповому етапі ЛЧ отримало і київське "Динамо".