Футболісти "Динамо" обдурили Суркіса: спортивні підсумки 16 серпня

Ігор Суркіс жорстко звернувся до гравців "Динамо", заявивши, що вони його обдурили. а український футболіст зробив унікальний хет-трик в матчі Ліги Європи

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Крім того, новий тренер "Динамо" розповів про призначення та в "Динамо" повідомили про несподівані деталях відставки Хацкевича. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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