Футболіста "Шахтаря" зацькували через дівчину: спортивні підсумки 7 серпня

Максим Іншаков Спорт 09:18, 8.08.2020

Футболісти УПЛ зацькували гравця "Шахтаря" через роман з ексдівчиною "нового Шевченка", а російська чемпіонка знялася повністю оголеною.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 7 серпня. Крім того, гендиректор "Шахтаря" заявив, що українцям потрібно заборонити безкоштовний футбол. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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