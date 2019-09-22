Футболіст побив дівчину залізним прутом: спортивні підсумки 21 вересня

Футболіст три дні бив дівчину залізним прутом і змусив злизувати фарбу, а Усик влаштував листування з Поляковою. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 21 вересня.

Крім того, боєць, не торкаючись суперника, відправив його в глибокий нокаут і "Манчестер Сіті" прийняв несподіване рішення по Зінченку. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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