Футболіст побив дівчину залізним прутом: спортивні підсумки 21 вересня

Футболіст три дні бив дівчину залізним прутом і змусив злизувати фарбу, а Усик влаштував листування з Поляковою. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 21 вересня.
Крім того, боєць, не торкаючись суперника, відправив його в глибокий нокаут і "Манчестер Сіті" прийняв несподіване рішення по Зінченку. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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