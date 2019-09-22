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22 вересня • оновлено в 10:32
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Футболіст побив дівчину залізним прутом: спортивні підсумки 21 вересня

1.6т Читати матеріал російською

Футболіст три дні бив дівчину залізним прутом і змусив злизувати фарбу, а Усик влаштував листування з Поляковою. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 21 вересня.

Футболіст побив дівчину залізним прутом: спортивні підсумки 21 вересня

Крім того, боєць, не торкаючись суперника, відправив його в глибокий нокаут і "Манчестер Сіті" прийняв несподіване рішення по Зінченку. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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70rus xxx
70rus xxx
Я в глубокой тоске-Гл.спортивные новости:Футболист избил девушку железным прутом....Бгг
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