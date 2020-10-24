Спортивні сайти (Sport.ua і ін.) з посиланням, зокрема, на Sky News, рясніють заголовками про майбутню революції в європейському футболі: суперліга топ-команд замінить Лігу чемпіонів!

Повідомляють, що в Європі зріє "змова" за участю найбагатших футбольних клубів, які збираються створити новий турнір, причому під егідою не європейського УЄФА, а безпосередньо ФІФА! Це буде називатися "Європейська Прем'єр-ліга" (ЕПЛ). Європейська, але – світового значення.

Уже на старті вона матиме фінансування в розмірі не мало не багато 6 мільярдів доларів.

Для порівняння: Ліга Чемпіонів УЄФА і її ж, УЄФА, Ліга Європи скорочують свої призові фонди відповідно до 1950 мільйонів і 560 мільйонів - правда, євро.

Тобто фінансування нового турніру буде в 2 з гаком рази щедрішим від суми призових фондів - ЛЧ і ЛЄ, разом узятих!

Команди з країн "першої європ’ятірки" – Іспанії, Англії, Італії, Німеччини, Франції – і збираються стати засновниками ЕПЛ. Орієнтовна дата початку нового проекту - 2022 рік.

У турнірі, як очікується, візьмуть участь або 16, або 18 команд. Матчі проводитимуться впродовж європейського сезону "осінь-весна" (30 або 34 гри для кожної команди).

Клуби, що зайняли перші місця в Лізі, потім за стандартною системою з вибуванням визначать переможця.

Серед прогнозованих учасників - "Реал", "Барселона", "Атлетіко"; "Ліверпуль", обидва "Манчестера", "Арсенал", "Челсі", "Тоттенхем"; "Ювентус"; "Баварія" і "ПСЖ". Мабуть, ще додадуться кілька італійських і, можливо, німецьких клубів.

Новий турнір може знищити Лігу чемпіонів, а офіційне оголошення подробиць можливе вже наприкінці поточного місяця.

Зрозуміло, українські клуби туди ніхто (принаймні, поки що) відправляти не планує. Головна втіха - російські теж. Як власне, і всіх інших країн, крім "першої п'ятірки". Тієї самої, на яку за останній 21 сезон (1999/2000 – 2019/2020), що пройшов після "позапланового" виходу київського "Динамо" до півфіналу "їхньої" Ліги Чемпіонів, припадають 149 з 168 місць в чвертьфіналах цих років. А на всю решту Європи припадають, відповідно, 19 тих, що залишилися: в 2 сезонах (2011/2012 і 2018/2019) - по 2, в 15 сезонах - рівно по 1 (як би місцю в резервації!) і в 4 (2013 / 2014 року, 2016/2017, 2017/2018 і 2019/2020) - жодної!

Це, втім, і не дивно: за вартістю складу - згідно трансфермаркт-німецьких даних - навіть наш найбагатший "Шахтар" був би в Англійській Прем'єр-Лізі лише 19-м, в італійській "Серії А" - 14-м, в іспанській " Ла-Лізі "- 11-м; київське "Динамо" в АПЛ за цим показником не потрапило б взагалі, в "Серії А" було б 17-м – 18-м, у іспанців - 14-м.

Що вже тут говорити про нашого "третього призера" за ціною складу - луганську "Зорю": найкрутіший чемпіонат, куди вона могла б потрапити, якби їх учасники визначалися за ціною складу, - португальський, та й там вона була б тільки 10 й. В Англії ж вона виявилася б за вартістю навіть в нижчому дивізіоні - Чемпіоншипі - тільки 21-ю, тобто в загальноанглійській ціновій ієрархії - лише 41-ю. А той же "Лестер" - на 33 позиції вище (це якщо рахувати тільки англійські клуби!) та майже в 30 разів дорожче.

Відповідно і в таблиці коефіцієнтів УЄФА, за якою визначається представництво країн у євротурнірах згідно з досягненнями їх клубів, Україна, хоч і знаходиться на 11-му (відносно почесному!) місці, відстає "по цифрі рейтингу" від Німеччини, що йде всього лише 4-ю, більше, ніж випереджає Андорру або Сан-Марино. Аналогічно до Франції нам - по тій же таблиці - далі, ніж до нас Ліхтенштейну. Тобто до карликів ми ближче, ніж до гігантів.

З урахуванням сказаного - нова супер-пупер-ліга, що готується до зачаття, це, безумовно, турнір не наш. І навіть, мабуть, не португальців з бельгійцями, австрійцями, ще одних навіть не називаю. "Першій п'ятірці" набридло виділяти місця "іншій Європі" навіть в резервації.

Коли "Баварія" знищує "Барселону", множачи її на 0, точніше - на 8:2, це хоч і жахливо для "Барселони", але все одно - між ними, "великими", їхні внутрішні розбірки. А ось коли, наприклад, зоряний наддорогий, надтитулований "Реал" програє вдома, наприклад, юнакам з "Шахтаря", що залишився без 9 гравців основи і випустив тих, серед кого не всі встигли зіграти навіть в чемпіонаті України, - це справжня ганьба і повне декласування (розуміючі - розуміють), це б'є навіть не стільки по "Реалу", скільки взагалі по "їх" пихатому футболу: а чого ж він, дорогущий, дійсно в такому випадку вартий?

Чи не голий разом з "королівським" клубом, що пропускає гол за голом від наших пацанів, і прославлений король серед змагань всіх часів і народів - сам турнір ЛЧ?

І навіщо ж їм такі принизливі побиття 20-річками з чужого бідного світу?

Простіше - просто нас (і нам подібних) туди не пускати. Ось немає нас - і все.

Нам - Ліга Європи (вона, мабуть, вціліє) та турніри збірних. Змінити громадянство все ж складніше, ніж клуб, тому на збірні істинний король сьогоднішнього футболу - баблофактор - впливає менше: всі (ну майже всі) де народилися, там (за ту країну) і грають. Теж не кожен і не завжди, але винятки лише підтверджують правило. Тож збірній проявити себе легше. Поки що легше.

... Півстоліття тому в радянській пресі безжально гнобили тоді ще маловідомого Віктора Колотова за перехід з одного клубу тієї великої і дивної країни в інший клуб тієї ж країни. Як тільки його не обзивали - і навіть на якийсь час дискваліфікували. "Амністія" відбулася лише тому, що він конче потрібен був збірнй. Це потім вже - майже 30 років потому - його фактично вбили футболісти підопічної молодіжки, здавши матч в Ісландії за те, що Федерація пошкодувала на них грошей. Так починався новий час...