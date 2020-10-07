Франція – Україна: онлайн відео голів

Збірна України з футболу в ці хвилини грає на "Стад де Франс" товариський матч із національною командою Франції.

Уже на 9-й хвилині господарі відкрили гол. Масовий штурм воріт Бущана завершився шикарним ударом Камавінгі через себе.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео голів.

Франція – Україна 5:1 (другий тайм)

Гол: 1:0 – 9 Камавінга.

2:0 – 24 Жиру.

3:0 – 34 Жиру

4:0 – 39, автогол Миколенко.

1:4 – 54 Циганков

5:1 – 65 Толiссо.

Франція – Манданда, Дінь, Павар, Упамекано, Лангле, Толіссо, Нзонзі, Камавінга, Ауар, Жиру, Марсьяль.

Україна – Бущан, Миколенко, Конопля, Забарний, Шапаренко, Малиновський, Зубков, Харатін, Ярмоленко, Макаренко, Михайличенко.

Нагадаємо, що перед матчем позитивні тести на COVID-19 здали Тарас Степаненко та голкіпери Андрій П'ятов, Андрій Лунін і Юрій Паньків.