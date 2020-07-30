Знаменитий пілот Формули-1 заразився COVID-19

Лідер команди Формули-1 Racing Point Серхіо Перес заразився коронавірусом. Повторне тестування мексиканського гонщика виявило у нього в крові COVID-19.

"Серхіо Перес ізольований відповідно до інструкцій органів охорони здоров'я і буде продовжувати йти за процедурою, запропонованою цими органами. За сприяння організаторів Гран-прі Великобританії, місцевих органів охорони здоров'я та делегата FIA по коронавірусу вжиті заходи щодо відстеження всіх тісних контактів", – йдеться в офіційній заяві FIA.

За інформацією Racing Point, Серхіо нормально себе почуває, у нього немає небезпечних симптомів, але він зобов'язаний дотримуватися суворої ізоляцію, як і ті співробітники, які останнім часом з ним контактували. Всі вони відсторонені від роботи.

Про те, хто замінить Переса в Racing Point на Гран Прі Великобританії, поки не оголошено. Але команда підтвердила, що виставить дві машини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 липня на автодромі "Хунгарорінг" відбувся третій етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Угорщини в восьмий раз у своїй кар'єрі виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.