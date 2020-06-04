Здоров'я Шумахера: брат легендарного гонщика розповів про сімейну домовленість

Михайло Морозов Формула 1 17:45, 4.06.2020 Оновлено: 17:53, 4.06.2020

Брат легендарного гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера, Ральф, зізнався, що його сім'я ухвалила колективне рішення мовчати про стан його здоров'я.

"Ми з сім'єю домовилися не відповідати на питання, які стосуються цієї теми", – цитує слова Ральфа Шумахера видання Express.de.

Ральф і Міхаель Шумахери

Нагадаємо, що в кінці 2013 року Міхаель отримав серйозну травму, катаючись на гірськолижному схилі в Альпах. Він упав, ударившись головою об виступ скелі. Його доставили в лікарню у французькому Греноблі і ввели у штучну кому. Влітку 2014-го Шумахер прийшов до тями. У грудні 2018 року видання DailyMail написало, що він більше не прикутий до ліжка і перебуває на своїй віллі біля Женевського озера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній партнер Міхаеля по команді Ferrari бразильський пілот Феліпе Масса зізнався, що він володіє інформацією про стан здоров'я німця, але не збирається розкривати її з поваги до його сім'ї.

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