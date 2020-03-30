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30 березня • оновлено в 19:30
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/ Формула 1

Заразити коронавірусом: команда Формули-1 розповіла про дивні наміри

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Радник "Ред Булл" з Формули-1 Хельмут Марко розповів, що керівництво команди роздумувало над тим, щоб заразити коронавірусом своїх пілотів, в тому числі й росіянина Данила Квята.

"У нас є чотири пілоти Формули-1 і ще дев'ять-десять юніорів. Ми хотіли організувати тренувальний табір, в якому всі вони змогли б морально і фізично пережити цей мертвий час. Саме цей момент став би ідеальним для того, щоб заразитися", – заявив Марко в інтерв'ю виданню GPToday.

Хельмут Марко

Хельмут Марко

Esentially Sports

Він вважає, що це допомогло б гонщикам найкращим чином підготуватися до старту важкого сезону.

"Всі вони є сильними молодими людьми з міцним здоров'ям. Це допомогло б їм підготуватися до початку цього важкого сезону. Тим не менш, ідея була погано сприйнята в команді, тому від неї було вирішено відмовитися", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Формула-1 виступила з жорсткою заявою щодо коронавірусу.

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Теми
Коронавірус Формула 1
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