Заразити коронавірусом: команда Формули-1 розповіла про дивні наміри

Радник "Ред Булл" з Формули-1 Хельмут Марко розповів, що керівництво команди роздумувало над тим, щоб заразити коронавірусом своїх пілотів, в тому числі й росіянина Данила Квята.

"У нас є чотири пілоти Формули-1 і ще дев'ять-десять юніорів. Ми хотіли організувати тренувальний табір, в якому всі вони змогли б морально і фізично пережити цей мертвий час. Саме цей момент став би ідеальним для того, щоб заразитися", – заявив Марко в інтерв'ю виданню GPToday.

Хельмут Марко Esentially Sports

Він вважає, що це допомогло б гонщикам найкращим чином підготуватися до старту важкого сезону.

"Всі вони є сильними молодими людьми з міцним здоров'ям. Це допомогло б їм підготуватися до початку цього важкого сезону. Тим не менш, ідея була погано сприйнята в команді, тому від неї було вирішено відмовитися", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Формула-1 виступила з жорсткою заявою щодо коронавірусу.

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